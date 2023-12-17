Politico: снимавшего порно в конгрессе США помощника сенатора уволили

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Согласно информации из заявления офиса сенатора Бена Кардина, Эйдан Маэсе-Черопски, младший помощник сенатора США, был уволен после того, как его поймали на участии в съемках гей-порно* в зале заседаний верхней палаты конгресса.

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

Газета Politico сообщила о решении представителей сенатора уволить Маэсе-Черопски, а сам бывший сотрудник сената опубликовал запись в соцсети по поиску работы, где признал свои недальновидные поступки в прошлом. Он выразил любовь к своей прошлой работе и опроверг попытки дискредитировать его действия, назвав их фабрикациями, и объявил о возможности обращения в суд.

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