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Генерал из США ударил солдата ВСУ в грудь за отказ подать руку на военной базе в Германии

0:54
Мир

Американский генерал-лейтенант Антонио Агуто нанёс удар украинскому солдату в грудь в присутствии президента Владимира Зеленского на военной базе в Германии. Об этом инциденте сообщила ведущая ток-шоу "60 минут" Ольга Скабеева в своём Telegram-канале.

Генерал из США ударил солдата ВСУ в грудь за отказ подать руку на военной базе в Германии
Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

"Вэсэушник отказался дать кулачок натовскому солдату и получил в грудь. Над слаживанием ещё работать и работать", — заявила она.

Инцидент произошёл во время посещения Зеленским американской военной базы в Висбадене. На опубликованном видео президент Украины вместе с генералом Агуто проходят вдоль строя военных ВСУ. В знак приветствия американец ударился кулаками с одним из солдатов. Однако, когда второй украинский боец не подал ему руку, Агуто ткнул кулаком в его грудь.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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