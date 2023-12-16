Футбольный матч Английской премьер-лиги отменили из-за потерявшего сознание на поле капитана сборной

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Футбольный матч Английской премьер-лиги между "Борнмутом" и "Лутоно" решили не проводить после того, как капитан "Лутона" упал в обморок на поле.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Игру прервали на 60-й минуте, так как 29-летний валлийский защитник Том Локьер потерял сознание. Присутствующие на матче медики унесли футболиста на носилках под аплодисменты болельщиков. Матч решили доиграть в другой день.

Локьер отличается слабым здоровьем. Это уже не первый случай, когда он падает в обморок во время игры. Ранее похожее недомогание случилось с капитаном сборной весной 2023 года. В июне спортсмен перенёс операцию на сердце и сумел продолжить спортивную карьеру.

Ранее сообщалось, что 30-летний певец из Бразилии скончался прямо во время своего выступления на сцене.