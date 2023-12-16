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Мэр Киева Кличко не пришёл на совещание, где был Зеленский

0:51
Мир

Мэр Киева Виталий Кличко по неизвестным причинам пропустил совещание, на котором выступал президент Украины Владимир Зеленский.

Мэр Киева Кличко не пришёл на совещание, где был Зеленский
Фото: facebook

Как пишет Klymenko Time, это доказывает видеозапись заседания. На ней слышно, что один из присутствующих задаётся вопросом по поводу отсутствия Кличко, на что ему отвечают, что "мэра нет".

На факт отсутствия Кличко обратил внимание и Зеленский, который пошутил по этому поводу, попросив сделать всё, чтобы в украинской столице опять появился мэр. Услышав такое предложение, собравшиеся рассмеялись, и мероприятие было продолжено.

"На совещание с участием президента мэр Кличко почему-то не явился", — сказано в материале.

Почему Кличко не пришёл на заседание с Зеленским, пока неизвестно.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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