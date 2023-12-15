Во время воздушной тревоги в Киеве, детей не пустили в бомбоубежище

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Во время воздушной тревоги 11-летняя девочка и 12-летний мальчик пытались укрыться в бомбоубежище в одной из киевских школ. Охраннику не понравилось, что дети были с собакой, и он не пустил их в укрытие.

Фото: https://cs8.pikabu.ru/post_img/2016/02/03/8/og_og_1454504102231878286.jpg

"Начато досудебное расследование по факту заведомого оставления без помощи детей, находившихся в опасном для жизни состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению", - говорится в материале прокуратуры.

Летом 2023 года на Украине было возбуждено уголовное дело после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, которое не работало во время воздушной тревоги. После этого мэру Виталию Кличко предложили уйти в отставку. В стране началась кампания по проверке всех защитных сооружений.

Напомним, ранее во Львове сделали платное люксовое бомбоубежище с барменом, баристой и диджеем. Стоимость абонемента на вход стоит 30.000 гривен/месяц. Если будет ракетная опасность, то обычных смертных туда не пустят, только после оплаты.