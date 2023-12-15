Во время воздушной тревоги 11-летняя девочка и 12-летний мальчик пытались укрыться в бомбоубежище в одной из киевских школ. Охраннику не понравилось, что дети были с собакой, и он не пустил их в укрытие.
"Начато досудебное расследование по факту заведомого оставления без помощи детей, находившихся в опасном для жизни состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению", - говорится в материале прокуратуры.
Летом 2023 года на Украине было возбуждено уголовное дело после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, которое не работало во время воздушной тревоги. После этого мэру Виталию Кличко предложили уйти в отставку. В стране началась кампания по проверке всех защитных сооружений.
Напомним, ранее во Львове сделали платное люксовое бомбоубежище с барменом, баристой и диджеем. Стоимость абонемента на вход стоит 30.000 гривен/месяц. Если будет ракетная опасность, то обычных смертных туда не пустят, только после оплаты.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".