Конфликт на Украине не может тянуться вечно, поэтому Запад должен поддерживать проведение мирных переговоров, которые приведут к территориальным уступкам со стороны Киева, утверждает журналист Мэттью Пэррис в статье для The Times.
"Ситуация на Украине уже начинает становиться тупиковой. Это не может продолжаться бесконечно. Как только это будет признано, необходимо заключить сделку", — отметил он.
Пэррис подчеркнул, что киевское руководство должно объяснить гражданам важность достижения мира.
"Любое руководство в Киеве должно быть способным сказать украинцам, что оно достигло соглашения, которое приносит стойкий мир, процветание и безопасность, хотя и в пределах границ, к которым ему пришлось приспособиться, что, возможно, уменьшило территорию страны", — считает журналист.
Он также призвал Запад продолжать поддерживать Украину в случае достижения компромисса.
Вооруженные силы Украины начали контрнаступление 4 июня на трех направлениях, однако они не добились существенных успехов ни на одном из участков фронта. Президент Владимир Путин отметил, что украинские войска несут серьезные потери и не достигли заметных успехов.
Сейчас Кристина Орбакайте активно работает на корпоративах и снимается в новогодних концертах.