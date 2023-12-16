Журналист Times Пэррис призвал Запад признать тупик на Украине и заключить мир

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Конфликт на Украине не может тянуться вечно, поэтому Запад должен поддерживать проведение мирных переговоров, которые приведут к территориальным уступкам со стороны Киева, утверждает журналист Мэттью Пэррис в статье для The Times.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

"Ситуация на Украине уже начинает становиться тупиковой. Это не может продолжаться бесконечно. Как только это будет признано, необходимо заключить сделку", — отметил он.

Пэррис подчеркнул, что киевское руководство должно объяснить гражданам важность достижения мира.

"Любое руководство в Киеве должно быть способным сказать украинцам, что оно достигло соглашения, которое приносит стойкий мир, процветание и безопасность, хотя и в пределах границ, к которым ему пришлось приспособиться, что, возможно, уменьшило территорию страны", — считает журналист.

Он также призвал Запад продолжать поддерживать Украину в случае достижения компромисса.

Вооруженные силы Украины начали контрнаступление 4 июня на трех направлениях, однако они не добились существенных успехов ни на одном из участков фронта. Президент Владимир Путин отметил, что украинские войска несут серьезные потери и не достигли заметных успехов.