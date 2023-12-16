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Бут: поставляемое на Украину оружие окажется и в США

1:26
Мир

Оружие, поставляемое Украине, рано или поздно попадет и в США, заявил депутат Ульяновского областного собрания Виктор Бут в интервью РИА Новости.

Бут: поставляемое на Украину оружие окажется и в США
Фото: Openverse by U.S. Army Materiel Command is licensed under CC BY 2.0

"Это не просто распространение вооружений, которые они поставляют на Украину различным преступным и террористическим группировкам. Рано или поздно это оружие появится и в США. Сейчас известно, что даже мексиканские наркокартели активно закупают то, что предлагает украинская армия", — отметил Бут.

Он также подчеркнул, что политика США "убивать русских через украинцев" может иметь серьезные последствия: "Как гласит русская пословица: "Не поднимай ветер, не поднимешь и бурю". Я уверен, что бурю Соединенные Штаты и их сторонники поднимут очень скоро".

Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 году в рамках провокационной операции американских спецслужб, после чего его экстрадировали в США. Находясь под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с нарушением как таиландского, так и американского законодательства.

В декабре 2022 года между Россией и США произошел обмен заключенными: Виктор Бут был обменян на американскую чемпионку по баскетболу Бритни Грайнер, отбывавшую девятилетний срок в России по делу о контрабанде наркотиков.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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