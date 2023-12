Your browser does not support the audio element.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, он предпочёл бы начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, нежели новую финансовую помощь от Запада. Слова украинского лидера приводит газета Financial Times.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain