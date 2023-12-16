FT: Зеленский заявил, что для него важнее членство в ЕС, чем новая финансовая помощь

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По словам украинского президента Владимира Зеленского, он предпочёл бы начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, нежели новую финансовую помощь от Запада. Слова украинского лидера приводит газета Financial Times.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

"Зеленский в частном порядке заявил лидерам ЕС, что ему важнее получить согласие на переговоры о членстве в союзе, чем согласие на финансирование", — сказано в материале.

Как пишет агентство Bloomberg, Зеленский сказал, что хотел бы получить от Евросоюза сигнал о том, что он по-прежнему будет продолжать поддерживать Киев.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, наложивший вето на выделение Украине долгосрочной финансовой помощи на 50 миллиардов евро, сообщил, что согласие выделить Киеву денежные средства причинят его стране больший ущерб, чем переговоры о возможности вступления Незалежной в ЕС.