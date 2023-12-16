На юге Синайского полуострова, возле побережья египетского курортного города Дахаб средствами ПВО страны был сбит летающий объект.
Об этом проинформировал египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц.
"Египетская ПВО зафиксировала летающий объект и немедленно отреагировала на него", — сообщил телеканал.
По свидетельствам очевидцев, падение сбитого объекта произошло на расстоянии 1,5 километров от побережья Дахаба.
На месте падения сбитого объекта будут работать следователи.
Сейчас Кристина Орбакайте активно работает на корпоративах и снимается в новогодних концертах.