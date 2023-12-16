Al Qahera News: возле египетского курорта Дахаб сбит летающий объект

На юге Синайского полуострова, возле побережья египетского курортного города Дахаб средствами ПВО страны был сбит летающий объект.

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Об этом проинформировал египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц.

"Египетская ПВО зафиксировала летающий объект и немедленно отреагировала на него", — сообщил телеканал.

По свидетельствам очевидцев, падение сбитого объекта произошло на расстоянии 1,5 километров от побережья Дахаба.

На месте падения сбитого объекта будут работать следователи.