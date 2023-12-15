Палата представителей США приняла законопроект, частично запрещающий закупать ядерное топливо у России.
Новый законопроект будет принят после того, как подпись на нём поставит Джозеф Байден.
В США разработали план, помогающий восстановить внутреннюю цепочку поставок урана. Это, по мнению законодетелей, поможет постепенно отказаться от закупок ялерного топлива у России. Пока РФ является крупнейшим зарубежным поставщиком США.
Закон предписывает Министерству энергетики закупать не менее 20 тонн в год реакторного топлива у американских производителей.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".