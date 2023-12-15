В США приняли законопроект, помогающий отказаться от российского ядерного топлива

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Палата представителей США приняла законопроект, частично запрещающий закупать ядерное топливо у России.

Фото: kt .kz

Новый законопроект будет принят после того, как подпись на нём поставит Джозеф Байден.

В США разработали план, помогающий восстановить внутреннюю цепочку поставок урана. Это, по мнению законодетелей, поможет постепенно отказаться от закупок ялерного топлива у России. Пока РФ является крупнейшим зарубежным поставщиком США.

Закон предписывает Министерству энергетики закупать не менее 20 тонн в год реакторного топлива у американских производителей.