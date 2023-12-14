Представители Североатлантического альянса признали, что Украина перестаёт быть центром внимания на Западе. Как рассказал высокопоставленный чиновник из НАТО, работающий напрямую с Украиной, телеканалу CNN, Евросоюз может договориться о продолжении финансирования Киева.
Однако на фоне данных сложностей сбывается худший стран чиновников военного блока — от Украины устают. По его словам, это "часть долгосрочной тенденции к худшему" — то, что Украина перестаёт быть в центре внимания Запада.
Напомним, что прежде в сенате США республиканцы заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о продолжении военной помощи Украине, а также финансирование Израиля и другие нужды.
В свою очередь, киевские власти признали, что, если военная помощь как Запада, так и Вашингтона, не будет продолжена, то Украина окажется на грани выживания.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.