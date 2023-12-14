CNN: НАТО признаёт, что Украина перестаёт быть центром внимания Запада

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Представители Североатлантического альянса признали, что Украина перестаёт быть центром внимания на Западе. Как рассказал высокопоставленный чиновник из НАТО, работающий напрямую с Украиной, телеканалу CNN, Евросоюз может договориться о продолжении финансирования Киева.

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.

Однако на фоне данных сложностей сбывается худший стран чиновников военного блока — от Украины устают. По его словам, это "часть долгосрочной тенденции к худшему" — то, что Украина перестаёт быть в центре внимания Запада.

Напомним, что прежде в сенате США республиканцы заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о продолжении военной помощи Украине, а также финансирование Израиля и другие нужды.

В свою очередь, киевские власти признали, что, если военная помощь как Запада, так и Вашингтона, не будет продолжена, то Украина окажется на грани выживания.