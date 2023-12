Your browser does not support the audio element.

Представители Североатлантического альянса признали, что Украина перестаёт быть центром внимания на Западе. Как рассказал высокопоставленный чиновник из НАТО, работающий напрямую с Украиной, телеканалу CNN, Евросоюз может договориться о продолжении финансирования Киева.

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.