Названы русские города Украины

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Весь юго-восток Украины должен выйти из-под киевского ига и присоединиться к России, убеждён полковник в отставке Виктор Литовкин.

Фото: Пресс-служба "Партии дела"

В четверг на своей пресс-конференции Владимир Путин назвал Одессу исконно русским городом.

"Все об этом знают, но напридумывали историческую чушь, а мы после распада СССР с этим смирились", — добавил он.

Не только Одесса должна быть в составе РФ, прокомментировал военный эксперт.

"Русских городов очень много на Украине: Одесса, Николаев, Очаков, Днепропетровск, Харьков. Таких мест достаточно", — пояснил он интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

По мнению Литовкина, по завершении СВО эти регионы последуют примеру ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, проведут у себя референдумы и войдут в состав РФ.

Ранее Илон Маск предрёк распад Украины и переход части её регионов под контроль Российской Федерации