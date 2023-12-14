Весь юго-восток Украины должен выйти из-под киевского ига и присоединиться к России, убеждён полковник в отставке Виктор Литовкин.
В четверг на своей пресс-конференции Владимир Путин назвал Одессу исконно русским городом.
"Все об этом знают, но напридумывали историческую чушь, а мы после распада СССР с этим смирились", — добавил он.
Не только Одесса должна быть в составе РФ, прокомментировал военный эксперт.
"Русских городов очень много на Украине: Одесса, Николаев, Очаков, Днепропетровск, Харьков. Таких мест достаточно", — пояснил он интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
По мнению Литовкина, по завершении СВО эти регионы последуют примеру ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, проведут у себя референдумы и войдут в состав РФ.
Ранее Илон Маск предрёк распад Украины и переход части её регионов под контроль Российской Федерации
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.