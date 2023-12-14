ЕС отказал Эстонии в финансировании укрепления её границы с Россией

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Эстония осталась без помощи Евросоюза на дальнейшее укрепление её границы с Россией, сообщило в среду Politico.

Фото: Politico by Stuart Lau

40-километровый забор, защищающий республику от её "гигантского соседа", почти готов, похвастался министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. Но по его мнению, этого недостаточно: граница "должна быть оснащена самой передовой системой безопасности и наблюдения с помощью дронов".

На это нужны деньги, которых у эстонских властей традиционно недостаточно.

"Закрыть почти 340 километров границы — непростая задача, будь то инфраструктура материкового ограждения или системы наблюдения на воде. Эстония подала заявку на финансирование ЕС таких возможностей, как наблюдение с дронов и радиолокационный мониторинг на озёрах и реках, но пока наши потребности не соответствуют критериям и не являются приоритетными", — пожаловался министр.

Неназваный еврочиновник объяснил изданию, что для Еврокомиссии в приоритете финансирование стран, испытывающих наибольшее миграционное давление, типа стонущей от наплыва беженцев Финляндии.

Ситуация на эстонско-российской границе остаётся спокойной, подтвердил Ляэнеметс: "У нас нет какого-либо усиления давления. Но, конечно, мы готовы к тому, что это может произойти".

С началом СВО Эстония закрыла въезд российским туристам, но коммерческие грузоперевозки по-прежнему разрешены.