Эстония готова закрыть границу с Россией, как это сделала Финляндия, сообщил глава МИД балтийской республики Маргус Цахкна, его цитирует сайт ведомства.
На совещании с коллегами по НАТО в Брюсселе дипломат объяснил необходимость этой меры наплывом мигрантов, который он квалифицировал как "откровенную гибридную атаку России, направленную на то, чтобы посеять беспокойство и нестабильность".
Министр Цахкна и представители других Северных и Балтийских стран выразили солидарность с Финляндией и готовность при необходимости оказать ей посильную помощь.
С 30 ноября Финляндия на две недели полностью закрыла границу с Россией. По сообщениям СМИ, Польша обещала прислать свои войска в помощь финским пограничникам. Министр иностранных дел Латвии Рихардс Козловскис сообщил накануне, что его страна пока не будет отгораживаться ни от РФ, ни от Белоруссии.
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