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КГБ Белоруссии: 7 групп в Польше готовятся к захвату объектов и терактам в республике

1:04
Мир

Глава белорусского КГБ Иван Тертель сделал серьезное заявление, что семь групп в Польше готовятся к захвату объектов и терактам в стране.

КГБ Белоруссии: 7 групп в Польше готовятся к захвату объектов и терактам в республике
Фото: https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/18629

"На территории Польши в настоящее время семь так называемых хоругвей готовятся к терактам и захвату объектов на белорусской территории. Наиболее агрессивная хоругвь тренируется в Белостоке", — заявил Тертель, отметив, что ей руководит гражданин Республики Беларусь Асадулаев.

Также Иван Тертель сообщил, что его ведомство знает и имена сотрудников польских спецслужб, курирующих деятельность этих террористических хоругвей. Поэтому, внезапных атак на Белоруссию у них не получится.

"Украинские, польские, прибалтийские коллеги должны смотреть, чтобы это оружие не повернулось против них", -- предупредил руководитель белорусского Комитета государственной безопасности.


Ранее Тертель заявлял: "КГБ Беларуси работает как СМЕРШ! Мы колебаться не будем".

Тертель: КГБ Беларуси работает как СМЕРШ! Мы колебаться не будем!
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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