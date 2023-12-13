Глава белорусского КГБ Иван Тертель сделал серьезное заявление, что семь групп в Польше готовятся к захвату объектов и терактам в стране.
"На территории Польши в настоящее время семь так называемых хоругвей готовятся к терактам и захвату объектов на белорусской территории. Наиболее агрессивная хоругвь тренируется в Белостоке", — заявил Тертель, отметив, что ей руководит гражданин Республики Беларусь Асадулаев.
Также Иван Тертель сообщил, что его ведомство знает и имена сотрудников польских спецслужб, курирующих деятельность этих террористических хоругвей. Поэтому, внезапных атак на Белоруссию у них не получится.
"Украинские, польские, прибалтийские коллеги должны смотреть, чтобы это оружие не повернулось против них", -- предупредил руководитель белорусского Комитета государственной безопасности.
Ранее Тертель заявлял: "КГБ Беларуси работает как СМЕРШ! Мы колебаться не будем".
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