Your browser does not support the audio element.

Украина планирует использовать зимой стратегию "городов-крепостей", аналогичную концепции, применяемой нацистами, чтобы противостоять наступлению российских военных. Об этом URA. RU сообщил военный аналитик, занимающийся исследованием военно-политической обстановки на Украине, Борис Джерелиевский.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0