Аналитик Джерелиевский рассказал, какой будет оборона ВСУ зимой

2:32 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Украина планирует использовать зимой стратегию "городов-крепостей", аналогичную концепции, применяемой нацистами, чтобы противостоять наступлению российских военных. Об этом URA. RU сообщил военный аналитик, занимающийся исследованием военно-политической обстановки на Украине, Борис Джерелиевский.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

Как и немецкие нацисты, Киев, вероятно, планирует использовать концепцию "городов-крепостей" или фестунгов, так как укрепление города более эффективно. По мнению эксперта, подобная стратегия будет реализована в городах, находящихся на важных транспортных магистралях, аналогично тому, как это было в годы второй мировой войны.

Но эта стратегия может столкнуться с трудностями на территории Украины из-за различий в плотности городской застройки. На Донбассе, где города плотно населены, такая концепция могла бы быть легко воплощена, но в областях, таких как Черниговская, Николаевская или Сумская, существуют возможности обхода городов и продвижения вперед.

По словам Джерелиевского, создание серьезных укреплений для обороны станет проблемой для Украины. Ему кажется сложным определить место строительства линии обороны, а также указать на источники финансирования этого проекта, учитывая его обширные размеры и стоимость, оцениваемую в 40 миллиардов долларов.

Уровень финансирования со стороны стран Запада, начавшийся с начала военных действий в 2022 году, составил около 113 миллиардов долларов, но, согласно данным Al Jazeera, конгресс США не торопится предоставлять дополнительные средства для поддержки Украины.

Согласно информации The New York Times, США планируют отправить генерал-лейтенанта Антонио Агуто в Киев для проведения личных военных консультаций и разработки новой военной стратегии.

Однако эксперт считает, что это не свидетельствует о подготовке к широкомасштабному наступлению со стороны Украины. Он полагает, что скорее всего, это смещение в сторону более регулярных действий, так как США не могут предоставить необходимое вооружение для полноценных военных операций.