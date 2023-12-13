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Украинский священник получил повестку за слова "раб Божий"

1:12
Мир » Бывший СССР » Украина

В Львовской области сотрудники военкомата выписали повестку настоятеля местной церкви за слова "раб Божий" о погибшем сыне военкома, сообщает "Страна.ua".

Украинский священник получил повестку за слова "раб Божий"
Фото: "Час Пик"

Издание публикует видеозапись процедуры вручения повестки священнику Украинской грекокатолической церкви. На её кадрах военный прямо заявляет, что никогда не простит батюшке, что на похоронах его сына тот назвал усопшего не по званию, а "раб Божий".

В случае неявки священника по повестке представитель ТЦК (так на Украине называются военкоматы) обещает его "загрузить как собаку", а также забрать его сына и зятя. Угрозы сопровождаются попытками схватить батюшку за горло.

Ситуация уже привлекла внимание главы Львовской областной администрации Максима Козицкого. Он уточнил, что инцидент произошёл в Стрыйском районе.

"Могу сказать точно: мобилизационный процесс не может происходить с унижением чести и достоинства человека и не должен перерастать в сведение личных счётов", — прокомментировал чиновник.

Он призвал областной ТЦК выявить и наказать виновных.

Повестка священнику
Повестка священнику
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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