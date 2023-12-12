Настроение президента США Джо Байдена сильно портится из-за нападок, которым подвергается его сын Хантер.
Как пишет интернет-портал Axios со ссылкой на родных Байдена, глава США считает, что всё началось, когда он баллотировался на пост президента в 2020 году. Если бы он этого не сделал, против его сына не были бы открыты многочисленные уголовные дела, а СМИ и публика так на него не набрасывались бы с критикой.
Байден сильно переживает по этому поводу, и обсуждает этот момент со своими близкими.
Однако переживаниями относительно Хантера американский лидер готов делиться только с самыми избранными людьми, и то далеко не каждый день. Если разговор о сыне и его проблемах заходит в неподходящий момент, Байден начинает злиться и нервничать. Это заметили многие друзья и соратники главы Белого дома.
Хантер Байден стал фигурантом целого ряда уголовных дел, в частности, неуплаты налогов на сумму 1,4 миллиона долларов за четыре года, с 2016 по 2020 годы.
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