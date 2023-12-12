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Голосование по резолюции об импичменте Байдену пройдет 13 декабря

0:47
Мир

Палата представителей США завтра, 13 декабря, собирается провести голосование по резолюции, которая санкционирует дальнейшее проведение расследования в рамках процедуры объявления импичмента главе Белого дома Джо Байдену.

Голосование по резолюции об импичменте Байдену пройдет 13 декабря
Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Республиканской партии.

Республиканцы постоянно утверждают, что семья Байдена, особенно сын Хантер, получает хорошие деньги от компаний, в том числе иностранных. При этом, Байдены, якобы, активно используют свое политическое влияние в интересах своих бизнес проектов.

Администрация Белого дома и руководство Демократической партии такие серьезные обвинения, естественно отвергает.

Формальное расследование в рамках импичмента Байдену стартовало в США
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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