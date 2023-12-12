Палата представителей США завтра, 13 декабря, собирается провести голосование по резолюции, которая санкционирует дальнейшее проведение расследования в рамках процедуры объявления импичмента главе Белого дома Джо Байдену.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Республиканской партии.
Республиканцы постоянно утверждают, что семья Байдена, особенно сын Хантер, получает хорошие деньги от компаний, в том числе иностранных. При этом, Байдены, якобы, активно используют свое политическое влияние в интересах своих бизнес проектов.
Администрация Белого дома и руководство Демократической партии такие серьезные обвинения, естественно отвергает.
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