Sohu: Россия преподала урок США в Южно-Китайском море

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Недавно военный корабль ВМС США "Габриэль Гиффордс" вошёл в Южно-Китайское море и побывал около архипелага Наньша (другое название — острова Спратли). В Китае считают эти острова своими. А стало быть, по мнению КНР, американский корабль без разрешения вошёл в территориальные воды Китая.

Фото: Вадим Савицкий

Пекин выразил недовольство произошедшим, обвинив американских военных в нарушении международного права. Однако появились неожиданные новости, которые оказались сюрпризом для обеих сторон, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе Sohu.

"Вскоре после инцидента с американским кораблем появились новости из России", — отмечается в тексте.

Авторы Sohu подчеркнули, что эмоции после американской провокации едва успели утихнуть, как Россия также вмешалась. Отряд кораблей Тихоокеанского флота России, возглавляемый большим противолодочным кораблем "Адмирал Трибуц", вошёл в Южно-Китайское море менее чем через 24 часа после действий ВМС США.

"Россия не осталась в стороне, и Тихоокеанский флот предпринял решительные шаги менее чем через сутки после вторжения американского корабля в Южно-Китайском море", — говорится в материале (перевод сайта АБН24).

Авторы материала считают, что появление кораблей России в Южно-Китайском море было неожиданным, учитывая редкость таких посещений. Они даже предположили, что это мог быть согласованный маневр с Китаем, где российские корабли пришли на поддержку китайских сил, чтобы дать наставление провокаторам из США.

И, судя по всему, это им удалось. Как только американский корабль узнал о приближении российского флота, он предпочел довольно оперативно покинуть район.

Возвращаясь к островам Спратли, отметим, что на них претендуют Китай, Вьетнам, Малайзия, Филиппины и Бруней. На некоторых островах размещены контингенты из этих государств. В районе архипелага, по некоторым данным, могут быть расположены месторождения нефти и природного газа.