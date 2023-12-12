NYT: обучение ВСУ на американский манер оказалось безуспешным

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Обучение украинских военнослужащих на американский манер провалилось. Как сообщает газета New York Times (NYT), ссылаясь на украинские и американские источники, перед началом летнего контрнаступления боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) тренировали американские инструкторы по образцу США, как прежде в Афганистане, Ираке и Вьетнаме, однако теперь подобный подход оказался безуспешным.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"Контрнаступление 2023 года строилось вокруг переделывания армии Украины по образцу американской. Критики утверждают, что этот подход США использовали во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, по большей части безуспешно", — отмечает издание.

В то же время, источники американской газеты признают, что в ходе контрнаступления потери украинской армии были значительными. При этом полоса обороны Вооружённых сил РФ оказалась намного прочнее, чем ожидали на Западе.