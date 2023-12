Your browser does not support the audio element.

Обучение украинских военнослужащих на американский манер провалилось. Как сообщает газета New York Times (NYT), ссылаясь на украинские и американские источники, перед началом летнего контрнаступления боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) тренировали американские инструкторы по образцу США, как прежде в Афганистане, Ираке и Вьетнаме, однако теперь подобный подход оказался безуспешным.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.