Обучение украинских военнослужащих на американский манер провалилось. Как сообщает газета New York Times (NYT), ссылаясь на украинские и американские источники, перед началом летнего контрнаступления боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) тренировали американские инструкторы по образцу США, как прежде в Афганистане, Ираке и Вьетнаме, однако теперь подобный подход оказался безуспешным.
"Контрнаступление 2023 года строилось вокруг переделывания армии Украины по образцу американской. Критики утверждают, что этот подход США использовали во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, по большей части безуспешно", — отмечает издание.
В то же время, источники американской газеты признают, что в ходе контрнаступления потери украинской армии были значительными. При этом полоса обороны Вооружённых сил РФ оказалась намного прочнее, чем ожидали на Западе.
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