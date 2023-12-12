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NYT: военные США предложили Украине удерживать позиции и через год начать переговоры с РФ

1:06
Мир

Несколько военнослужащих Соединенных Штатов предложили киевскому режиму сосредоточить свои усилия на удержании имеющихся позиции и территорий, чтобы к концу 2024 года начать мирные переговоры с Россией.

NYT: военные США предложили Украине удерживать позиции и через год начать переговоры с РФ
Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

Об этом сообщил во вторник, 12 декабря, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на влиятельную американскую газету The New York Times.

По данным издания, некоторые американские военные предлагают киевскому режиму "сосредоточится на удержании имеющейся территории и наращивании способности производить оружие в течение 2024 года".

Цель этой стратегии, заключается в укреплении позиций Украины, для того, чтобы в конце 2024 года начать серьезные переговоры с Россией

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что надежды, которые Киев возлагал на контрнаступление, не оправдались, а военные методички НАТО не работают.

ВСУ готовится к отступлению! | Украина признает поражение?
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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