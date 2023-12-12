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В Киеве признались, что методички НАТО не работают

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Мир

На фоне военного провала секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сделал достаточно неожиданное для себя признание.

В Киеве признались, что методички НАТО не работают
Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Данилов заявил, что надежды, которые Киев возлагал на контрнаступление, не оправдались, а военные методички НАТО не работают, сообщает агентство ТАСС.

К ошибкам украинского руководства Данилов отнес излишний оптимизм в выборе военной стратегии.

Но чтобы совсем не признавать поражение, политик заметил, что задержка помощи со стороны США не является трагедией и он надеется, что новое военное финансирование обязательно поступит на Украину.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в Вашингтоне встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином.

СУ готовится к отступлению! | Украина признает поражение?
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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