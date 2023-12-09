Украина, столкнувшаяся с недостатком живой силы в армии, и Эстония согласовали совместное производство боевых роботов.
Эстонская компания Milrem Robotics и Укроборонпром разрабатывают новое поколение многодоменных роботизированных систем, включая боевые роботы с различными функциональностями.
Роботы THeMIS Combat, Combat Engineering и колесная боевая машина будут повышать возможности украинских вооруженных сил на переднем крае боевых действий.
Решение принято в свете увеличения важности беспилотных и роботизированных систем на поле боя, с целью защиты войск и обеспечения безопасности солдат.
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