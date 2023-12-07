Автомобильным компаниям Японии будет сложно вернуться в Россию

После того как японские автопроизводители покинули российский рынок, им будет трудно вернуться. Их позиции уже заняты конкурентами, как сообщила новый торговый представитель России в Японии, Наталья Стапран в беседе с EADaily.
"Очевидно, что доверие к японским автопроизводителям значительно подорвано: чем дольше они отсутствуют на российском рынке, тем больше усилий им потребуется для возвращения. Освободившиеся позиции быстро занимают конкуренты. В настоящей ситуации мы видим прежде всего убытки и ущерб для японских автопроизводителей", — отметила она.
Стапран подчеркнула, что японские производители занимали значительную долю российского рынка.
"Для Японии российский рынок также был весьма привлекателен, прежде всего, из-за высокой прибыльности и перспектив роста", — добавила торговый представитель.
Она также отметила, что запрет на поставку в Россию подержанных бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра, а также гибридных машин, кажется нелогичным в контексте усилий Японии по декарбонизации и созданию зеленой экономики.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.