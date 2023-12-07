Зеленский уволил своего представителя в Раде

1:04 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Владимир Зеленский освободил Фёдора Вениславского от должности представителя президента Украины в Верховной раде. Указ об этом издан в четверг, 7 декабря.

Фото: Партия "Слуга народа"

Причины отставки Вениславского официально не объявлены. СМИ предполагают, что Зеленского разозлили откровения его представителя о возможных изменениях в законодательстве о мобилизации.

В соответствии с ними:

• украинских мужчин обяжут носить с собой военный билет,

• повестки на мобилизацию будут рассылать электронной почтой и заказным письмом,

• расширят возрастной диапазон для мобилизации резервистов без военной подготовки,

• лишат отсрочки студентов, получающих второе высшее.

Днём ранее вышло большое интервью парламентария РБК-Украине, в котором он подробно обо всём этом поведал.

Депутат от президентской партии "Слуга народа" Фёдор Вениславский представлял Зеленского в Верховной раде с сентября 2022 года.