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Зеленский уволил своего представителя в Раде

1:04
Мир » Бывший СССР » Украина

Владимир Зеленский освободил Фёдора Вениславского от должности представителя президента Украины в Верховной раде. Указ об этом издан в четверг, 7 декабря.

Зеленский уволил своего представителя в Раде
Фото: Партия "Слуга народа"

Причины отставки Вениславского официально не объявлены. СМИ предполагают, что Зеленского разозлили откровения его представителя о возможных изменениях в законодательстве о мобилизации.

В соответствии с ними:

• украинских мужчин обяжут носить с собой военный билет,
• повестки на мобилизацию будут рассылать электронной почтой и заказным письмом,
• расширят возрастной диапазон для мобилизации резервистов без военной подготовки,
• лишат отсрочки студентов, получающих второе высшее.

Днём ранее вышло большое интервью парламентария РБК-Украине, в котором он подробно обо всём этом поведал.

Депутат от президентской партии "Слуга народа" Фёдор Вениславский представлял Зеленского в Верховной раде с сентября 2022 года.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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