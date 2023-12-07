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Daily Mail: Путин "пренебрёг" послом Британии в ОАЭ

1:04
Мир

Президент России Владимир Путин очень тепло поприветствовал арабских чиновников на встрече на Ближнем Востоке, тогда как днём ранее "пренебрёг" европейскими дипломатами, в том числе и представителем Великобритании, посетовали в Лондоне.

Daily Mail: Путин "пренебрёг" послом Британии в ОАЭ
Фото: Якутия 24

Так, по мнению британской газеты Daily Mail, арабским чиновникам Путина "тепло пожал руки", тогда как на европейских представителей не обратил внимания.

"Владимир Путин сегодня прилетел на Ближний Восток, чтобы поприветствовать чиновников ОАЭ после того, как буквально вчера он на удивление пренебрежительно отнёсся к нескольким высокопоставленным дипломатам из Европы, включая посла Великобритании в России ", — посетовали в Daily Mail.

Авторы уточнили, что речь идёт "об отказе" президента пообщаться с новыми европейскими послами после вручения верительных грамот в Кремле. Британские СМИ уточнили, что якобы Путин сослался на угрозу распространения коронавируса. А в то же время обменялся рукопожатиями с арабскими чиновниками.

Как встречали Путина в Саудовской Аравии
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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