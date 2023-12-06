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В Турции могут начаться массовые задержания евреев

1:37
Мир

Агенты Израиля неоднократно пытались вербовать граждан Турции, как сообщает местная газета Milliyet. В ближайшее время ожидаются задержания подозреваемых в шпионаже на благо евреев. В условиях усиленных антисемитских настроений в стране подобные заявления вызывают опасения.

В Турции могут начаться массовые задержания евреев
Фото: openverse by Brejnev is licensed under CC0 1.0.

Историк спецслужб и политолог Нурлан Абдрашитов заявил, что борьба с разведчиками может превратиться в "охоту на ведьм".

"Случаи задержания израильтян из-за подозрения в шпионаже будут продолжаться в условиях конфликта Израиля и Палестины. Завершение этого конфликта приведет к прекращению гонений на евреев в Турции. Пока местные власти будут активно проверять каждого, следуя их логике, за предполагаемую бесчеловечность по отношению к палестинскому народу должен быть найден ответственный. Главное — отомстить, насолить", — подчеркнул он в интервью "Подмосковье Сегодня".

Эксперт напомнил, что Турция — одна из крупнейших мусульманских стран на Ближнем Востоке, и все военные конфликты в регионе вызывают ее реакцию.

"Охота на ведьм, гонения, конфликты с евреями на территории Турции — это не конец, а только начало. Этот тренд сохранится, так как события в Палестине оставили сильное впечатление в мусульманском мире и вызвали серьезную неприязнь к Израилю и его народу. Следует, однако, понимать, что далеко не все евреи мира поддерживают правительство этой страны", — заключил Абдрашитов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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