В Турции могут начаться массовые задержания евреев

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Агенты Израиля неоднократно пытались вербовать граждан Турции, как сообщает местная газета Milliyet. В ближайшее время ожидаются задержания подозреваемых в шпионаже на благо евреев. В условиях усиленных антисемитских настроений в стране подобные заявления вызывают опасения.

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Историк спецслужб и политолог Нурлан Абдрашитов заявил, что борьба с разведчиками может превратиться в "охоту на ведьм".

"Случаи задержания израильтян из-за подозрения в шпионаже будут продолжаться в условиях конфликта Израиля и Палестины. Завершение этого конфликта приведет к прекращению гонений на евреев в Турции. Пока местные власти будут активно проверять каждого, следуя их логике, за предполагаемую бесчеловечность по отношению к палестинскому народу должен быть найден ответственный. Главное — отомстить, насолить", — подчеркнул он в интервью "Подмосковье Сегодня".

Эксперт напомнил, что Турция — одна из крупнейших мусульманских стран на Ближнем Востоке, и все военные конфликты в регионе вызывают ее реакцию.