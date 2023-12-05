Противники выделения Украине военной помощи в конгрессе США — помощники лидера России Владимира Путина, заявил советник президента Америки Джо Байдена Джейк Салливан.
По мнению Салливана, те, кто не поддерживает отправку нового пакета помощи Киеву, "упрощает" задачу Москвы победить Украину.
"Я считаю, что каждый член конгресса, который не поддерживает финансирование Украины, голосует за исход, который упрощает победу Путина", — заявил советник Байдена на брифинге.
Как подчеркнул Салливан, ВСУ необходима поддержка, пока у Вашингтона "не закончились финансы и время".
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