Советник Байдена Салливан обвинил конгрессменов в поддержке Путина из-за Украины

0:39 Your browser does not support the audio element. Мир

Противники выделения Украине военной помощи в конгрессе США — помощники лидера России Владимира Путина, заявил советник президента Америки Джо Байдена Джейк Салливан.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

По мнению Салливана, те, кто не поддерживает отправку нового пакета помощи Киеву, "упрощает" задачу Москвы победить Украину.

"Я считаю, что каждый член конгресса, который не поддерживает финансирование Украины, голосует за исход, который упрощает победу Путина", — заявил советник Байдена на брифинге.

Как подчеркнул Салливан, ВСУ необходима поддержка, пока у Вашингтона "не закончились финансы и время".