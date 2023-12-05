Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВС РФ заняли застройку в селе перед Курахово. Оттуда ВСУ обстреливают ДНР
DC: пресс-секретарь Белого дома покинула брифинг после вопроса о платеже Байдену
"Чёрные береты" получат штурмовиков и артиллерию
Spiegel: Путин был прав, говоря об усилении России с начала СВО
ЦОДД Москвы перечислил правила управления автомобилем зимой
Сенатор Шумер: Зеленский выступит на закрытом брифинге в США
В Тульской области психически больной мужчина убил своего ребёнка
Гитарист Пугачёвой подтвердил слова певицы об ужасах выступления в Чернобыле
В Тюмени многодетная мать осталась без крыши над головой из-за мошенников

WSJ: Израиль установил насосы и намерен затопить тоннели в Газе

0:42
Мир

Тель-Авив намерен затопить тоннели, по которым передвигаются участники движения ХАМАС. Для этого Израиль установил специальные насосы на входе в подземные лабиринты.

WSJ: Израиль установил насосы и намерен затопить тоннели в Газе
Фото: "File:Бескидський тунель, 552.jpg" by mtu.gov.ua is licensed under CC BY 4.0.

Согласно информации, затапливать тоннели намерены морской водой. Один из насосов установили недалеко от лагеря беженцев на севере анклава. Всего их пять.

"Израиль собрал систему больших насосов, которые может использовать для затопления морской водой обширной сети тоннелей ХАМАС под сектором Газа", — пишет Wall Street Journal.

Как уточнило издание, Израиль пока не подтвердил точность своих планов, но и не опроверг их.

Наземная операция Сектор Газа | Сектор Газа сегодня | Израиль - Палестина | Сектор Газа |Хамас
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей

В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.

Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей
Спецслужбы США готовят побег Зеленского во Флориду
Побег Зеленского: спецслужбы США перевезут президента во Флориду
Изъяли нож: шесть человек по делу об убийстве школьника арестовали в Иркутске
Алле Пугачёвой предложили покаяться и поклониться народу
У иного подхода к решению демографического вопроса в РФ есть хорошие примеры Алексей Гончаров Добрая нравственность не внедряется указами: как сохранить браки? Сергей Лебедев Индейцы Эссекибо готовы вернуться в Венесуэлу из Гайаны Любовь Степушова
Под Авдеевкой против ВСУ стали воевать легендарные непальские гуркхи
SHAMAN "распилили" на концерте в Санкт-Петербурге
Снайпер из бригады «Невский» отстрелил руку пулеметчику ВСУ с расстояния в 1690 метров
Снайпер из бригады «Невский» отстрелил руку пулеметчику ВСУ с расстояния в 1690 метров
Последние материалы
DC: пресс-секретарь Белого дома покинула брифинг после вопроса о платеже Байдену
"Чёрные береты" получат штурмовиков и артиллерию
Spiegel: Путин был прав, говоря об усилении России с начала СВО
ЦОДД Москвы перечислил правила управления автомобилем зимой
Сенатор Шумер: Зеленский выступит на закрытом брифинге в США
В Тульской области психически больной мужчина убил своего ребёнка
Гитарист Пугачёвой подтвердил слова певицы об ужасах выступления в Чернобыле
В Тюмени многодетная мать осталась без крыши над головой из-за мошенников
Психолог Попова рассказала о важности сепарации от родителей в отношениях
Виолетта Чиковани пришла на "Золотой граммофон" в костюме из мусорных пакетов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников