Тель-Авив намерен затопить тоннели, по которым передвигаются участники движения ХАМАС. Для этого Израиль установил специальные насосы на входе в подземные лабиринты.
Согласно информации, затапливать тоннели намерены морской водой. Один из насосов установили недалеко от лагеря беженцев на севере анклава. Всего их пять.
"Израиль собрал систему больших насосов, которые может использовать для затопления морской водой обширной сети тоннелей ХАМАС под сектором Газа", — пишет Wall Street Journal.
Как уточнило издание, Израиль пока не подтвердил точность своих планов, но и не опроверг их.
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