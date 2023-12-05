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DC: пресс-секретарь Белого дома покинула брифинг после вопроса о платеже Байдену

0:51
Мир

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сбежала от журналистов после вопроса про президента США Джо Байдена и его связи с компанией сына Хантера Owasco PC.

DC: пресс-секретарь Белого дома покинула брифинг после вопроса о платеже Байдену
Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря, действительно ли Байден получал платежи через компанию сына, в чём сейчас его обвиняют некоторые американские политики. Жан-Пьер предпочла уйти от ответа в прямом смысле этого слова.

"Я не видела этот отчёт, поэтому мне придется направить вас к моим коллегам из офиса адвоката Белого дома по этому конкретному вопросу", — заявила пресс-секретарь.

После, Жан-Пьер закрыла папку с докладом и покинула трибуну. По сведениям журналистов, своё выступление пресс-секретарь не окончила, и предпочла сбежать, передаёт The Daily Caller.

Оговорки и конфузы президента США Джо Байдена. Панорама
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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