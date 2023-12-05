Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сбежала от журналистов после вопроса про президента США Джо Байдена и его связи с компанией сына Хантера Owasco PC.
Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря, действительно ли Байден получал платежи через компанию сына, в чём сейчас его обвиняют некоторые американские политики. Жан-Пьер предпочла уйти от ответа в прямом смысле этого слова.
"Я не видела этот отчёт, поэтому мне придется направить вас к моим коллегам из офиса адвоката Белого дома по этому конкретному вопросу", — заявила пресс-секретарь.
После, Жан-Пьер закрыла папку с докладом и покинула трибуну. По сведениям журналистов, своё выступление пресс-секретарь не окончила, и предпочла сбежать, передаёт The Daily Caller.
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.