DC: пресс-секретарь Белого дома покинула брифинг после вопроса о платеже Байдену

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сбежала от журналистов после вопроса про президента США Джо Байдена и его связи с компанией сына Хантера Owasco PC.

Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря, действительно ли Байден получал платежи через компанию сына, в чём сейчас его обвиняют некоторые американские политики. Жан-Пьер предпочла уйти от ответа в прямом смысле этого слова.

"Я не видела этот отчёт, поэтому мне придется направить вас к моим коллегам из офиса адвоката Белого дома по этому конкретному вопросу", — заявила пресс-секретарь.

После, Жан-Пьер закрыла папку с докладом и покинула трибуну. По сведениям журналистов, своё выступление пресс-секретарь не окончила, и предпочла сбежать, передаёт The Daily Caller.