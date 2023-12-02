Украинские солдаты "угнетены" тем, что у российской стороны не заканчиваются военные ресурсы, заявила журналистка Матильда Кимер, побывавшая на передовой. По её словам, боевики ВСУ жалуются на пустые склады.
Как уточнила Кимер, украинские солдаты не понимают, как им вести наступление или оборонятся, если нет боеприпасов и оружия.
"Украинцы на поле боя более всего угнетены впечатлением, что ресурсы русских неисчерпаемы. А склады ВСУ наполовину пусты, и им нечем стрелять", — заявила Кимер радио DR.
Она подчеркнула, что моральный дух украинских военных на исходе, и они не знают, как выйти из сложившегося тупика на фронте, так как ВСУ не продвигаются и несут большие потери.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.