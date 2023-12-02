Журналистка Кимер: солдаты ВСУ жалуются на неисчерпаемые ресурсы ВС РФ. Склады Украины пусты

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Украинские солдаты "угнетены" тем, что у российской стороны не заканчиваются военные ресурсы, заявила журналистка Матильда Кимер, побывавшая на передовой. По её словам, боевики ВСУ жалуются на пустые склады.

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Как уточнила Кимер, украинские солдаты не понимают, как им вести наступление или оборонятся, если нет боеприпасов и оружия.

"Украинцы на поле боя более всего угнетены впечатлением, что ресурсы русских неисчерпаемы. А склады ВСУ наполовину пусты, и им нечем стрелять", — заявила Кимер радио DR.

Она подчеркнула, что моральный дух украинских военных на исходе, и они не знают, как выйти из сложившегося тупика на фронте, так как ВСУ не продвигаются и несут большие потери.