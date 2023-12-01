Moldovagaz помогает Кишиневу воровать газ, "не блокируя" поставку в Гагаузию

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Компания АО Moldovagaz заявила, что не имеет возможности ограничивать поставки альтернативного природного газа в Гагаузскую автономию Республики Молдавия ни физически, ни юридически. Это заявление сделал председатель акционерного общества, Вадим Чебан, в ответ на обвинения главы администрации, Евгении Гуцул, сообщает EADaily.

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Чебан подчеркнул, что множество других участников рынка газа также осуществляют аналогичную деятельность, что свидетельствует о том, что Moldovagaz не контролирует полностью поставки газа в указанный регион. Он отметил, что региональные газораспределительные компании, входящие в группу Moldovagaz, получили необходимые документы от независимого поставщика для распределения природного газа в соответствующих географических зонах, однако смена поставщика пока не была инициирована.

Чебан добавил, что на данный момент Moldovagaz получила лишь одно заявление на смену поставщика от администратора поставочной компании. В свою очередь, глава региона, Евгения Гуцул, утверждала, что жители Гагаузии могли бы платить меньше за газ, если бы не блокировка поставок их партнеров Moldovagaz на границе.

Министр энергетики Молдавии, Виктор Парликов, заявил, что снижение стоимости газа для Гагаузии практически невозможно, а президент Майя Санду предупредила, что в случае поступления дешевого газа в республику, он не будет доступен Гагаузии, поскольку Кишинев сохранит контроль над ним.

Кроме того, центральные власти отказались признавать легитимность новой гагаузской администрации, которая поддерживает близкие отношения с Россией, обвинив её в сепаратизме и осуществляя экономическое и политическое давление на регион.