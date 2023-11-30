В ХАМАС заявили о готовности продлить перемирие с Израилем

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Движение ХАМАС изъявило желание снова продлить режим прекращения боевых действий.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

О готовности палестинской организации снова пойти на перемирие с Израилем пишет РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

Напомним, режим прекращения огня утром 30 декабря был продлён ровно на сутки.