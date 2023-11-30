Арестович* заявил, что соглашение в Стамбуле было выгодно Украине: "Россия пошла на все виды уступок"

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Алексей Арестович* пожалел о том, что Украина не согласилась на предложения России во время мирных переговоров в Стамбуле.

Фото: https://www.mfa.gov.by/

Украинский военный аналитик назвал Стамбульские переговоры, которые вёл Давид Арахамия, совершенно реальными.

"Они должны были увенчаться совершенно реальным соглашением, и, по моей оценке, это соглашение было выгодно для нас. Россия пошла на все виды уступок, на которые она никогда не пойдёт, если только нам сейчас не дадут в 15 раз больше вооружения, чем дали, и мы не нанесём им несколько поражений на фронте. Мы упустили эту возможность, боюсь навсегда", — выразил своё мнение экс-помощник офиса Владимира Зеленского, который лично участвовал в тех переговорах.

Арестович* дал только полтора процентов вероятности на то, что "Запад вдруг опомнится и примет правильное решение".

Аналитик призвал не перекладывать вину за срыв переговров на экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

