Guardian: Киев изменит правила призыва для тех, кто боится попасть на передовую

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На Украине заявили о планах изменить правила призыва для тех, кто боится попасть на передовую. Как сообщает британская газета Guardian, киевский режим попытается привлечь в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) тех, кто не хочет идти на фронт.

Фото: "Час Пик"

Как заявил изданию неназванный высокопоставленный чиновник, о данных изменениях могут объявить уже на следующей неделе.

"Изменения, о которых, как ожидается, объявят на этой неделе, будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний для того, чтобы проводить более целенаправленный призыв и убедить призывников в том, что они будут задействованы в ролях, которые будут соответствовать их навыкам, а не просто отправлены на фронт", — уточняет издание.

При этом прежде секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обращал внимание, что некоторые боятся умереть на фронте и боятся стреляться. Тем не менее, подчёркивал Данилов, их можно привлечь к другой деятельности.

Секретарь СНБО также признавал, что в стране наблюдаются проблемы с набором ВСУ.