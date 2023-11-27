США поставили условие Украине условие для получения помощи

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США должны выдвинуть Украине и Израилю условие для дальнейшего получения помощи: соблюдать положения международного гуманитарного права и прав человека. Такое мнение высказал сенатор Крис Мёрфи в интервью CNN.

Фото: ctmirror.org by Mark Pazniokas

Представитель штата Коннектикут от демократов намерен вынести эту инициативу на ближайшее заседание Сената.

"Необходимо говорить о том, что помощь, которую мы оказываем Украине или помощь Израилю <…> использовалась в соответствии с законами о правах человека", — убеждён конгрессмен.

Мёрфи назвал "неприемлемым" ущерб гражданским жителям Газы и её инфраструктуре. По его мнению, победить ХАМАС "можно и без такого числа жертв среди мирного населения".