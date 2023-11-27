США должны выдвинуть Украине и Израилю условие для дальнейшего получения помощи: соблюдать положения международного гуманитарного права и прав человека. Такое мнение высказал сенатор Крис Мёрфи в интервью CNN.
Представитель штата Коннектикут от демократов намерен вынести эту инициативу на ближайшее заседание Сената.
"Необходимо говорить о том, что помощь, которую мы оказываем Украине или помощь Израилю <…> использовалась в соответствии с законами о правах человека", — убеждён конгрессмен.
Мёрфи назвал "неприемлемым" ущерб гражданским жителям Газы и её инфраструктуре. По его мнению, победить ХАМАС "можно и без такого числа жертв среди мирного населения".
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.