Телевидение Украины уже окончательно превратилось в филиал отдела киевской пропаганды.
В одной из передач гадалка рассказывает о "великой миссии" президента Украины Владимира Зеленского.
"Зеленский — это единственное высшее сознание, которое пришло в этот мир, чтоб навести порядок и справедливость", — говорит ведущей украинская колдунья.
Она отметила, что он обладает мощной энергетикой и именно это помогает ему избегать смерти, а "доказательством" тому — большое количество неудачных "покушений".
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.