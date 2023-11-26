На ТВ Украины Зеленского назвали "высшим сознанием, которое пришло в мир ради справедливости"

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Телевидение Украины уже окончательно превратилось в филиал отдела киевской пропаганды.

Фото: Telegram-канал "Царьграда"

В одной из передач гадалка рассказывает о "великой миссии" президента Украины Владимира Зеленского.

"Зеленский — это единственное высшее сознание, которое пришло в этот мир, чтоб навести порядок и справедливость", — говорит ведущей украинская колдунья.

Она отметила, что он обладает мощной энергетикой и именно это помогает ему избегать смерти, а "доказательством" тому — большое количество неудачных "покушений".