По указанию Киева на украино-польской границе готовится провокация

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На границе Украины и Польши по указанию офиса Зеленского готовится провокация.

Фото: "Polish troops train on US weapons systems" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Об этом сообщает портал "Украина.ру", ссылаясь на польских инсайдеров.

Киев не контролирует ситуацию и договориться с Варшавой по поводу разблокирования границ, он не может. Поэтому, киевская власть выбирает уже проверенный способ кровавых провокаций. Так они хотят привлечь внимание США, ЕС и ООН.

По предположительным данным, это будет взрыв одного из грузовика на стороне Польши, и на пункте пропуска будет создан затор дальнобойщиками из Украины, которые прогревают ситуацию, митингуя у пункта пропуска.

При провокации необходимо, чтобы поблизости от эпицентра находились автобусы и гражданские авто. Взрыв не должны расценивать как террористический акт, например, взрыв газа из-за неисправности оборудования.