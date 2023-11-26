На границе Украины и Польши по указанию офиса Зеленского готовится провокация.
Об этом сообщает портал "Украина.ру", ссылаясь на польских инсайдеров.
Киев не контролирует ситуацию и договориться с Варшавой по поводу разблокирования границ, он не может. Поэтому, киевская власть выбирает уже проверенный способ кровавых провокаций. Так они хотят привлечь внимание США, ЕС и ООН.
По предположительным данным, это будет взрыв одного из грузовика на стороне Польши, и на пункте пропуска будет создан затор дальнобойщиками из Украины, которые прогревают ситуацию, митингуя у пункта пропуска.
При провокации необходимо, чтобы поблизости от эпицентра находились автобусы и гражданские авто. Взрыв не должны расценивать как террористический акт, например, взрыв газа из-за неисправности оборудования.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.