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По указанию Киева на украино-польской границе готовится провокация

0:57
Мир

На границе Украины и Польши по указанию офиса Зеленского готовится провокация.

По указанию Киева на украино-польской границе готовится провокация
Фото: "Polish troops train on US weapons systems" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Об этом сообщает портал "Украина.ру", ссылаясь на польских инсайдеров.

Киев не контролирует ситуацию и договориться с Варшавой по поводу разблокирования границ, он не может. Поэтому, киевская власть выбирает уже проверенный способ кровавых провокаций. Так они хотят привлечь внимание США, ЕС и ООН.

По предположительным данным, это будет взрыв одного из грузовика на стороне Польши, и на пункте пропуска будет создан затор дальнобойщиками из Украины, которые прогревают ситуацию, митингуя у пункта пропуска.

При провокации необходимо, чтобы поблизости от эпицентра находились автобусы и гражданские авто. Взрыв не должны расценивать как террористический акт, например, взрыв газа из-за неисправности оборудования.

Тысячи украинских фур застряли на польской границе
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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