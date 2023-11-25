Карл III подозревается в трате доходов умерших людей на ремонт личной недвижимости

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Карл III, король Великобритании, использует доходы от выморочного имущества умерших британцев, принадлежащего герцогству Ланкастерскому, для реконструкции своей коммерческой недвижимости, показывает расследование газеты The Guardian.

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Согласно традиции, выморочное имущество переходит во владение монарха в случае отсутствия претендентов по завещанию или наследству. За последние 10 лет герцогство Ланкастерское собрало более £60 млн, из которых лишь 15% направлены в благотворительные организации.

Газета выявила, что средства тайно использовались на реновацию коммерческой недвижимости, принадлежащей монарху. Карл III унаследовал герцогство после смерти матери, королевы Елизаветы II, став владельцем недвижимости на сумму более £650 млн. Летом 2022 года король получил £26 млн ежегодно, используя прибыль герцогства, которое владеет землей в Англии и Уэльсе.

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