The New York Times сообщает, что энергосистема Украины не восстановлена полностью после ракетных ударов ВС РФ.
Американское издание пишет, что зиму Украина встречает с уязвимой энергосистемой. Киев надеется на ПВО и систему укреплений объектов энергетики, которые защищают от прямых ударов и обломков ракет.
Власти Украины назвают сведения о текущем состоянии энергосистемы страны конфиденциальной информацией.
СМИ ссылаются на доклад ООН, в котором говорится, что к весне 2023 года генерирующие мощности Украины снизились до половины довоенного уровня. На Украине наблюдается дефицит трансформаторов, призванных передовать электроэнергию от электростанций в жилые дома.
Ранее сообщалось, что российские системы РЭБ противостоит атакам украинских беспилотников.
Машина с актёром Максимом Шахровом вылетела на встречную полосу.