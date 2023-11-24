NYT: Украина не успела к зиме восстановить энергосистему после российских ударов

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The New York Times сообщает, что энергосистема Украины не восстановлена полностью после ракетных ударов ВС РФ.

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Американское издание пишет, что зиму Украина встречает с уязвимой энергосистемой. Киев надеется на ПВО и систему укреплений объектов энергетики, которые защищают от прямых ударов и обломков ракет.

Власти Украины назвают сведения о текущем состоянии энергосистемы страны конфиденциальной информацией.

СМИ ссылаются на доклад ООН, в котором говорится, что к весне 2023 года генерирующие мощности Украины снизились до половины довоенного уровня. На Украине наблюдается дефицит трансформаторов, призванных передовать электроэнергию от электростанций в жилые дома.

Ранее сообщалось, что российские системы РЭБ противостоит атакам украинских беспилотников.