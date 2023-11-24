Правительство Великобритании начнет выселять украинских беженцев зимой

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В Великобритании беженцы сталкиваются с возможностью оказаться без крова из-за недостаточной поддержки со стороны государства, сообщила украинка Виктория в интервью Guardian. По ее словам, она не ожидала, что всего через шесть месяцев после приезда в страну ей придется столкнуться с риском остаться бездомной.

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"Я беспокоилась, что мы можем оказаться на улице. Я не имела представления, как поступить в этой ситуации. Это вызывает стресс, потому что мы не знаем, что нас ждет в будущем… Нам не разрешают подавать заявление на гражданство, мы работаем не покладая рук, но неизвестно, что будет с нашим будущим", — поделилась беженка.

Представитель организации Красный Крест Оливия Филд заявила, что в эту зиму ожидается, что тысячи украинцев, включая мужчин, женщин и детей, столкнутся с бездомностью в Великобритании.

С 2022 года Лондон упростил визовый режим для украинцев. Визы по семейной схеме предоставляются бесплатно украинским беженцам на три года. Эти документы позволяют проживать в стране, работать, учиться и получать доступ к государственным фондам. Визы данного типа доступны людям с родственниками в Великобритании. Спонсорская программа предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.