Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Я свою миссию выполнила": выяснились подробности болезни Аллы Пугачёвой
Поставка военных грузов Киеву блокирована бастующими польскими перевозчиками
Российские программисты создали приложение для рыбаков
Аналитик Клинцевич предупредил, что ВС РФ могут ударить по Украине тысячами "Калибров"
Киев обратился к Польше с требованием разблокировать движение на КПП после смерти второго украинского водителя
Блогер-либертарианец Михаил Светов объявлен в розыск
Эксперт Грессель: Шольц и Байден стремятся к заморозке конфликта на Украине
Фермерский протест в Молдавии
Пугачёва заняла первую строчку в рейтинге артистов, которые вызывают стыд у россиян

Цели на Украине неизвестны ни конгрессу, ни НАТО — это главный провал политики США

0:57
Мир

Американские цели на Украине неизвестны ни конгрессу США, ни американцам, ни НАТО.

Цели на Украине неизвестны ни конгрессу, ни НАТО — это главный провал политики США
Фото: Министерство обороны Украины

И это является главным провалом политики Белого дома, пишет издание Hill.

Политики Штатов так и не согласовали финансовую поддержку для Киева, теперь руки администрации Байдена будут связаны ещё несколько месяцев. Однако главная ошибка Белого дома в том, что он отказывается объяснять, в чём же цель противостояния там России.

Задержка предоставления Киеву помощи подорвёт боевые способности и мораль ВСУ, а также и доверие к США, пишет автор статьи.

Вся эта ситуация может привести к углублению раскола между партиями в США. Главным выгодоприобретателем от этого станет Владимир Путин. Если Вашингтон не сможет продлить военную помощь, это лишь укрепит убеждение Кремля в том, что Западу не хватает воли для защиты союзников.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Российский актёр был найден мёртвым в горячем источнике в Индии

Российский актёр Максим Белецкий трагически погиб в Индии при странных обстоятельствах. В полиции сообщили пикантные подробности.

Российский актёр погиб в Индии при странных обстоятельствах
В Крыму во время атаки дронов ВСУ погиб старший мичман ВМФ России Денис Никитин
Командир российского катера погиб в Крыму во время атаки украинских дронов
Боец ВС РФ рассказал о дуэли с женщиной-снайпером, воевавшей за ВСУ
Новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО
Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев Голландцы уберут Украину из интересов своего правительства Любовь Степушова Александр Герцен — эмигрант по недоразумению Сергей Лебедев
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках
Армения и Казахстан способствуют планам Запада по развалу системы безопасности РФ
Выяснилось, зачем российские бойцы рыли секретные туннели в Авдеевке
Выяснилось, зачем российские бойцы рыли секретные туннели в Авдеевке
Последние материалы
Блогер-либертарианец Михаил Светов объявлен в розыск
Эксперт Грессель: Шольц и Байден стремятся к заморозке конфликта на Украине
Фермерский протест в Молдавии
Пугачёва заняла первую строчку в рейтинге артистов, которые вызывают стыд у россиян
Листерии и сальмонеллы: Роскачество выявило патогенные бактерии в пельменях
Автоэксперт Пономарёв: перед зимой нужно проверить масло, подвеску и тормоза автомобиля
Пашинян вместо поездки на саммит ОДКБ встретился с послами ЕС
Пациентка Хайдарова Людмила Геращенко раскрыла правду о скандале вокруг хирурга
Эксперты рассказали, как проверить "левое" масло и фильтров для автомобилей
Ученые раскрыли, что курение вейпа делает с легкими
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников