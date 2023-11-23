Американские цели на Украине неизвестны ни конгрессу США, ни американцам, ни НАТО.
И это является главным провалом политики Белого дома, пишет издание Hill.
Политики Штатов так и не согласовали финансовую поддержку для Киева, теперь руки администрации Байдена будут связаны ещё несколько месяцев. Однако главная ошибка Белого дома в том, что он отказывается объяснять, в чём же цель противостояния там России.
Задержка предоставления Киеву помощи подорвёт боевые способности и мораль ВСУ, а также и доверие к США, пишет автор статьи.
Вся эта ситуация может привести к углублению раскола между партиями в США. Главным выгодоприобретателем от этого станет Владимир Путин. Если Вашингтон не сможет продлить военную помощь, это лишь укрепит убеждение Кремля в том, что Западу не хватает воли для защиты союзников.
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