Цели на Украине неизвестны ни конгрессу, ни НАТО — это главный провал политики США

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Американские цели на Украине неизвестны ни конгрессу США, ни американцам, ни НАТО.

Фото: Министерство обороны Украины

И это является главным провалом политики Белого дома, пишет издание Hill.

Политики Штатов так и не согласовали финансовую поддержку для Киева, теперь руки администрации Байдена будут связаны ещё несколько месяцев. Однако главная ошибка Белого дома в том, что он отказывается объяснять, в чём же цель противостояния там России.

Задержка предоставления Киеву помощи подорвёт боевые способности и мораль ВСУ, а также и доверие к США, пишет автор статьи.

Вся эта ситуация может привести к углублению раскола между партиями в США. Главным выгодоприобретателем от этого станет Владимир Путин. Если Вашингтон не сможет продлить военную помощь, это лишь укрепит убеждение Кремля в том, что Западу не хватает воли для защиты союзников.