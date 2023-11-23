Русский дом будет продвигать российскую культуру в Буркина-Фасо

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В столице Буркина-Фасо, Уагадагу, откроется Русский дом. Соглашение об этом подписали руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и исполнительный директор АНО "Центр народной дипломатии" Наталия Красовская.

Фото: Фото из личного архива Наталии Красовской

После открытия Русского дома, граждане Буркина-Фасо смогут узнать больше о традициях и истории России, выучить русский язык, а также принять участие в культурных и образовательных мероприятиях, которые негосударственный русский дом планирует проводить, открывая возможность жителям африканской страны увидеть сокровища нашей родины, сообщает издание "Капитал страны".

Также среди важнейших планов Русского дома — установление связей и налаживание контактов с проживающими в Буркина-Фасо выпускниками российских и советских высших учебных заведений, и, конечно, налаживание взаимодействия между вузами двух стран в рамках продвижения за рубежом российского образования.

При этом уже в 2024 году планируется начать преподавание русского языка, организовать работу с клубом выпускников, проживающих в Буркина-Фасо, а также провести первую в стране фотовыставку "Окно в Россию".