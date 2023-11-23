Новый президент Аргентины Милей предложил принять конференцию по Украине

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Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с предложением. Уточняется, что президент Аргентины призвал украинского коллегу провести конференцию по Украине.

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По его словам, заседание могло бы состояться в Южной Америке. Как рассказала советник Милея по внешнеполитическим вопросам Диана Мондино, конференция была бы посвящена урегулированию украинского конфликта.

"Они (Милей и Зеленский — Прим. ред.) организуют мирную конференцию в Латинской Америке и Украине, и мы предложили себя в качестве места проведения, если это будет к месту", — уточнила Мондино.

Напомним, что представитель оппозиции Хавьер Милей выиграл на президентских выборах минувшее воскресенье. Своего соперника — кандидата от правящей партии Серхио Массу — он обогнал на 10%.