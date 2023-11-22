Парламент Израиля проголосовал за сделку с палестинским движением ХАМАС по обмену пленными в секторе Газа, сообщили израильские СМИ.
Согласно информации, Тель-Авив намерен обменять пленных из израильских тюрем на палестинских узников.
"Израильский кабинет проголосовал за принятие сделки о временном прекращении огня с ХАМАС, которая будет включать обмен заложников, — передаёт Haaretz. — Ожидается, что сделка будет включать освобождение 50 заложников из сектора Газа в обмен на 150 палестинских заключённых".
Ранее речь шла о пятидневной военной паузе для обмена пленными. Сколько времени намерены оставить для этого в текущей ситуации, пока неизвестно.
На первом этапе были намерены освободить около полусотни человек из нескольких сотен пленных ХАМАС.
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