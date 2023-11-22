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Haaretz: Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении пленных из Газы

0:53
Мир

Парламент Израиля проголосовал за сделку с палестинским движением ХАМАС по обмену пленными в секторе Газа, сообщили израильские СМИ.

Haaretz: Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении пленных из Газы
Фото: ru.freepik.com

Согласно информации, Тель-Авив намерен обменять пленных из израильских тюрем на палестинских узников.

"Израильский кабинет проголосовал за принятие сделки о временном прекращении огня с ХАМАС, которая будет включать обмен заложников, — передаёт Haaretz. — Ожидается, что сделка будет включать освобождение 50 заложников из сектора Газа в обмен на 150 палестинских заключённых".

Ранее речь шла о пятидневной военной паузе для обмена пленными. Сколько времени намерены оставить для этого в текущей ситуации, пока неизвестно.

На первом этапе были намерены освободить около полусотни человек из нескольких сотен пленных ХАМАС.

ЦАХАЛ дал 24 часа на эвакуацию мирным жителям Сектора Газа | Израиль Палестина война
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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