Haaretz: Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении пленных из Газы

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Парламент Израиля проголосовал за сделку с палестинским движением ХАМАС по обмену пленными в секторе Газа, сообщили израильские СМИ.

Фото: ru.freepik.com

Согласно информации, Тель-Авив намерен обменять пленных из израильских тюрем на палестинских узников.

"Израильский кабинет проголосовал за принятие сделки о временном прекращении огня с ХАМАС, которая будет включать обмен заложников, — передаёт Haaretz. — Ожидается, что сделка будет включать освобождение 50 заложников из сектора Газа в обмен на 150 палестинских заключённых".

Ранее речь шла о пятидневной военной паузе для обмена пленными. Сколько времени намерены оставить для этого в текущей ситуации, пока неизвестно.

На первом этапе были намерены освободить около полусотни человек из нескольких сотен пленных ХАМАС.