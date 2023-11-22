Французский политолог Асселино: Макрон рассмешил Путина и Си своим "нытьём" про КНДР

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Озабоченность президента Франции Эммануэля Макрона сотрудничеством Москвы с Пхеньяном может "рассмешить" президента России Владимира Путина и главу Китая Си Цзиньпина, заявил лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино.

Фото: https://liganews.net/russia/9460_1526990607

По его словам, Макрон намерен "нажаловаться" одному из сильнейших союзников России Китаю на другого стратегического партнёра Москвы КНДР.

"Макрон обращается к Си, чтобы сказать ему, что он обеспокоен военным сотрудничеством России и Северной Кореи. Си, который поддерживает Россию и КНДР и хочет разгрома НАТО, был вынужден сразу после этого позвонить Путину, чтобы вместе посмеяться над нытьём Макрона", — написал Асселино на своей странице в Сети.

Ранее Макрон не раз заявлял, что Париж тревожит тесное сотрудничество России с Северной Кореей.

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