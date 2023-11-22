В Швеции снизилась поддержка членства в НАТО по итогам опроса

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Поддержка вступления Швеции в НАТО среди населения страны снижается, как показывают результаты опроса, проведенного социологическим центром Verian по заказу телеканала TV4 Nyheterna.

Фото: openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно данным исследования, в котором участвовали 1 тыс. человек, 57% респондентов высказали положительное отношение к членству Швеции в НАТО. Этот показатель снизился с 65%, зафиксированного в июле.

Эксперты указывают на возможное объяснение в длительном конфликте на Украине.

"События в мире, такие как война на Украине, кажется, зашли в тупик. То чувство неотвратимой угрозы, которое существовало весной и летом 2022 года, начинает ослабевать", — прокомментировал результаты опроса профессор политологии Университета Умео Никлас Эклунд.

Число сомневающихся в необходимости вступления в НАТО увеличилось с 17% до 23%.