Поддержка вступления Швеции в НАТО среди населения страны снижается, как показывают результаты опроса, проведенного социологическим центром Verian по заказу телеканала TV4 Nyheterna.
Согласно данным исследования, в котором участвовали 1 тыс. человек, 57% респондентов высказали положительное отношение к членству Швеции в НАТО. Этот показатель снизился с 65%, зафиксированного в июле.
Эксперты указывают на возможное объяснение в длительном конфликте на Украине.
"События в мире, такие как война на Украине, кажется, зашли в тупик. То чувство неотвратимой угрозы, которое существовало весной и летом 2022 года, начинает ослабевать", — прокомментировал результаты опроса профессор политологии Университета Умео Никлас Эклунд.
Число сомневающихся в необходимости вступления в НАТО увеличилось с 17% до 23%.
"Возможно, люди начинают задавать вопросы о характере этой организации", — пояснил Эклунд, добавив, что жители страны "начинают задумываться, стоит ли действительно присоединяться к такой организации".
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