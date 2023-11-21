"Контуженному" НАТО придётся договариваться с Россией — Asia Times

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Североатлантическому альянсу не удаётся восстановить доверие к своей обороне, утверждает издание из Гонконга Asia Times. А раз так, то НАТО придётся договариваться с Россией, говорится в материале.

Фото: openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0

Причина нынешних проблем альянса в том, что он перестал быть чисто оборонительным, как это задумывалось при его создании. После распада Советского Союза началась экспансия НАТО, в альянс исключительно по политическим причинам были приняты государства Прибалтики и Восточной Европы.

Тогда для Запада это прошло без последствий, поскольку у России не было ни сил, ни возможности ответить. Но за время пребывания у власти Владимира Путина ситуация кардинально изменилась.

В НАТО же явно недооценили эти изменения, что наглядно продемонстрировало ущербность застарелых военных идей альянса, подчёркивается в материале Asia Times (перевод "ИноСМИ").

Для противостояния модернизированной российской армии НАТО не хватает ни подготовленных частей, ни оборудования. А дефицит артиллерийских снарядов у альянса гораздо острее, чем у России.

В этой ситуации США задействовали свои арсеналы в Южной Корее и Израиле, что ставит под сомнение возможность защитить эти страны.

Именно это сейчас происходит в Израиле, которому срочно понадобились американские снаряды против ХАМАС и "Хезболлах". Это значительно урежет возможности поставок для Украины. А нарастить производство снарядов быстро не удастся, поскольку многие производства в США и Европе устарели и не модернизированы.

Идея расширить НАТО и включить туда Украину может повлечь куда более серьёзные проблемы и многократно усилить имеющиеся риски. Ведь и русские, и китайцы прекрасно понимают, что ситуация складывается для альянса не самым удачным образом, говорится в материале Asia Times.

Отметим, что и руководство альянса, и руководство стран в него входящих (прежде всего США и Великобритания) на официальном уровне пока не демонстрируют готовности о чём-либо договариваться. Впрочем, такой готовности они не демонстрировали и ранее, а не только сейчас.