Североатлантическому альянсу не удаётся восстановить доверие к своей обороне, утверждает издание из Гонконга Asia Times. А раз так, то НАТО придётся договариваться с Россией, говорится в материале.

Фото: openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0