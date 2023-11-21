Президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика собирается улучшить отношения с Североатлантическим альянсом. В то же время, подчеркнул сербский лидер, страна намерена сохранить свой военный нейтралитет.
"Мы должны будем развивать наши отношения с НАТО, попробовать вернуть утерянное доверие, но и далее будем ревностно оберегать свой военный нейтралитет", — отметил Вучич.
Он назвал нынешнее отношение Сербии с представителями НАТО корректным, а также поблагодарил генерального секретаря блока Йенса Столтенберга за возможность всегда позвонить лично, напрямую.
Вдобавок, президент Сербии заявил, что собирается предложить правительству рассмотреть вопрос проведения военных учений с НАТО и другими партнёрами. Он обратил внимание, что сотрудничество Сербии и Североатлантического альянса, а также с контингентом KFOR будет способствовать обеспечению безопасности сербов в Косово.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.