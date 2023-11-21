Вучич: Сербия попробует улучшить отношения с НАТО

0:59 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика собирается улучшить отношения с Североатлантическим альянсом. В то же время, подчеркнул сербский лидер, страна намерена сохранить свой военный нейтралитет.

Фото: wikimedia.org by duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

"Мы должны будем развивать наши отношения с НАТО, попробовать вернуть утерянное доверие, но и далее будем ревностно оберегать свой военный нейтралитет", — отметил Вучич.

Он назвал нынешнее отношение Сербии с представителями НАТО корректным, а также поблагодарил генерального секретаря блока Йенса Столтенберга за возможность всегда позвонить лично, напрямую.

Вдобавок, президент Сербии заявил, что собирается предложить правительству рассмотреть вопрос проведения военных учений с НАТО и другими партнёрами. Он обратил внимание, что сотрудничество Сербии и Североатлантического альянса, а также с контингентом KFOR будет способствовать обеспечению безопасности сербов в Косово.